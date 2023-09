El fuerte encontrón entre Iván Duque y Gustavo Petro por Cuba

El expresidente Iván Duque y el mandatario colombiano Gustavo Petro tuvieron este sábado 16 de septiembre un enfrentamiento en la red social X, anteriormente Twitter, por Cuba.

En horas de la mañana, el presidente Petro afirmó que Cuba ingresó a la lista de países que ayudan al terrorismo por solicitud del Gobierno de Iván Duque.

“La entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EE. UU. La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega”, escribió.

Afirmó que con lo que hizo Iván Duque, la mayoría de las medicinas no se pueden ingresar a Cuba.

“La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia”, señaló.

Además, Petro manifestó que el Gobierno de Estados Unidos debe sacar a Cuba de los países que ayudan al terrorismo.

“El gobierno de los EE.UU. debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina. Sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común. El país cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha ayudado con nuestra Paz, ahora en la voz de mi gobierno, solicita terminar con esa bellaquería”, afirmó.

