"El Gobierno de Petro y su proyecto de la 'paz total' ha sido un caos y un desorden": Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo calificó como caótica ha sido caótico el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que así ha quedado reflejado a la hora de ejecutar propuestas como la 'Paz Total', con las diferentes organizaciones criminales que delinquen en el país.

En diálogo con RCN Radio, Fajardo señaló que "estamos viendo que se metieron en un problema en el que no conocían la forma, no está bien diseñado, no hay buena estrategia no hay transparencia, no hay claridad para explicarle a la ciudadanía en Colomba qué es lo que está ocurriendo y cómo va para una catástrofe".

En ese sentido, el político indicó que "él aquí está pretendiendo hacer paz con las guerrillas, las disidencias tipo A y tipo B, y todo mundo criminal que de acuerdo a lo que dicen los expertos, tiene cerca de 50 organizaciones. Esto es lo más complejo del mundo y no ha habido transparencia, se vincula al hermano del presidente, esto es un caos, es un desorden y es el proyecto bandera del presidente".