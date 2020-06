El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que no es momento de buscar culpables por las cifras de contagios que ha dejado la pandemia del coronavirus en Colombia- En su concepto, es necesario reforzar las medidas de autocuidado y la disciplina social.

"Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia. Los gobiernos no son culpables de una pandemia. Ni el Gobierno Nacional ni las gobernaciones ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando”, precisó el jefe de Estado.

Le puede interesar: No es una opción viable encerrarnos: Iván Duque

Según Duque, “nuestra responsabilidad es obrar como equipo y por eso estamos todos para apoyarnos. Pero tenemos que demostrarnos como colombianos que sí, podemos tomar medidas focalizadas, sectorizadas, regionalizadas, que donde tengamos que hacer el endurecimiento focalizado, lo haremos. Pero sobre todo nuestro espíritu tiene que ser el de salir adelante”.

Enfantizó en que “debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades, sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”.

Lea además: Debemos prepararanos para una cuarentena estricta: Claudia López

Recalcó que al virus “le ganamos con cultura ciudadana, le ganamos con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y, sobre todo, entendiendo que nos cuidamos y protegemos a los demás”.

Reiteró que “tenemos que fortalecer la capacidad de las unidades de cuidado intensivo (UCI), como lo hemos venido haciendo en todo el territorio nacional.Y no dejaremos de hacerlo, porque nosotros partimos de la base de que al comienzo de esta pandemia éramos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina, inclusive, comparado frente a muchos países del mundo; y vamos a llegar a tener más de 4.000 ventiladores en las próximas seis o siete semanas”.