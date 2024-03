Luego de que se aplazara nuevamente el debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República, desde el Pacto Histórico hicieron un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional por su incapacidad de conseguir las mayorías.

La senadora Martha Peralta, ponente de la iniciativa, se mostró visiblemente molesta porque los ministros del Interior y de Trabajo no tienen una “estrategia clara” para sacar adelante este que es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro.

Peralta regañó al Gobierno y le exigió que haga acuerdos políticos con miembros de otras bancadas que les garanticen el respaldo que necesitan durante la sesión.

“Me he cansado de llamar al equipo del Gobierno Nacional a que nos ayude al diálogo político, esto no es un tema técnico, aquí se tiene que establecer los debates y acuerdos políticos dirigidos a que podamos avanzar”, afirmó.

“Le pregunté al Gobierno si teníamos los votos, pero no hay claridad, siento un Gobierno que no tiene la claridad de con quienes puede contar firmemente en la intención de sacar adelante estas iniciativas legislativas tan importantes”, dijo.

Añadió que la presencia de los ministros Luis Fernando Velasco y Gloria Inés Ramírez en la discusión de las iniciativas, “hasta el momento ha sido insuficiente, no he visto una coordinación entre los equipos de gobierno y los ministros para saber cuál es el paso a seguir”.

“No hay una estrategia clara, así como la oposición está haciendo sus estrategias, la nuestra no ha sido clara, no ha sido contundente y tenemos que basarnos en los escenarios realistas que hoy están en el Congreso de la República”, añadió.

La legisladora reclamó del Gobierno que haya acercamientos de carácter político con los congresistas que hoy no están en la coalición, que permitan establecer si existe o no la posibilidad de que respalden la reforma pensional.

“No podemos seguir abordando a los que ya tenemos. Yo veo a unos ministros que se acercan siempre al mismo cerco, y por eso los votos no nos están subiendo, por el contrario están bajando. El Gobierno debe dialogar políticamente con los que no contamos, podemos abordar algunos que no se la llevan con la oposición y que pueden llegar acá”, afirmó.

Se espera que la reforma pensional vuelva a ser ubicada en el orden del día de la plenaria del Senado después de Semana Santa.