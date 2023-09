"El Gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mío": Petro sobre denuncia de Juvinao

Luego de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunciara que la fiscal Angélica Monsalve visitó su residencia en Bogotá y grabó una conversación privada, el presidente Gustavo Petro terció en la polémica, reiterando que su gobierno no chuza, pues según la congresista, la grabación fue filtrada “a un medio petrista”.

"Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mí me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia", señaló el mandatario.

"Este mensaje que reproduce la representante Juvinao, es un exabrupto" y "el Gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mío", sostuvo.

La congresista señaló que "hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y además en contra de mi partido de mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas no solamente por la reforma a la salud, sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno Nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, hemos decidido alzar nuestra voz”.

"¿De dónde acá un conflicto entre personas que pertenecen a otras ramas del poder público diferentes al gobierno, es responsabilidad del Gobierno?", se preguntó Petro.

"No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial", agregó el Jefe de Estado. Según Juvinao, la fiscal Monsalve le pidió un espacio para hacerla partícipe de un proyecto de ley que estaba construyendo para reformar la Ley 600 y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, señaló que “se trató de un engaño”.

En ese sentido, anunció que tomará acciones legales contra Monsalve por violación a la intimidad y por 'constreñir' sus respuestas frente a 'falsas informaciones'.

“Violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones. Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo, lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”, agregó.