El indirectazo de Gustavo Petro para Fico Gutiérrez: lo quiere ver de senador

Cabe recordar que en días pasados Petro aseguró que no renunciará a su curul en el Congreso de la República para no quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación por falta de Garantías.

Le puede interesar:

"Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos", dijo Petro.