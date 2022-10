"El ladrón juzga por su condición": Francia Márquez contra Pacho Santos por criticar fiesta sabrosa

Nuevamente el Gobierno de Gustavo Petro, volvió a ser blanco de críticas debido al millonario costo de unas fiestas que se realizaron en las casas de la Presidencia y la Vicepresidencia, después de que se llevó a cabo la posesión presidencial el pasado 7 de agosto.

Así lo dio a conocer el abogado Daniel Briceño, que también ha hecho otras denuncias a través de sus redes sociales contra el actual presidente, como lo fue la compra de televisores y colchas con plumas de ganso. Ahora bien, en esta ocasión el evento de la vicepresidenta Francia Márquez costó 52 millones de pesos ya que se excedió el número de asistentes que se tenía planeado.

Pese a esto, fueron muchas las críticas que hicieron militantes de la oposición, y uno de los que fue enfático en sus comentarios, fue el exembajador de Colombia en EE.UU. Francisco Santos quien mencionó algunas frases sobre malgastar los recursos de los colombianos.

‘Pacho’ aseguró que en los dos periodos del mandato del expresidente Álvaro Uribe no se hicieron fiestas ni ningún tipo de celebraciones durante los ocho años de Gobierno, y que hicieron lo posible por tener austeridad.

“A las 6:00 a.m. el 8 de agosto estuvimos en Valledupar, no había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa”, escribió Santos.

Esto no cayó bien en la vicepresidenta, que no dudó en responderle a ‘Pacho’ Santos al cual no dudó en tildarlo de ordeñador y le respondió: “¿Quién dice esto? ¿Usted señor @PachoSantos? ¿Un hombre que ha ordeñado al Estado toda la vida? “El ladrón juzga por su condición”.

Este comentario dejó todo tipo de comentarios por personas tanto de derecha como de izquierda, que como es habitual, entraron en un pequeño debate en el que algunos le daban la razón a los comentarios ejercidos por la vicepresidenta.