El líder cristiano Alfredo Saade retira su apoyo a Gustavo Petro

Sorpresa causó el anuncio del líder cristiano Alfredo Saade, después que se le viera en redes sociales, al lado del senador Gustavo Petro, en una fotografía en la que le expresa su apoyo, imagen que generó polémica entre los simpatizantes del líder de la Colombia Humana.

A través de su cuenta de Twitter, Saade le agradeció a Petro pero indicó que el movimiento cristiano que lidera, llamado Levante, decidió "no seguir insistiendo en entrar al Pacto Histórico y participar en la consulta a la Presidencia”.

“Dejar claro que tocamos la puerta casi dos meses al Pacto Histórico y no fue posible ingresar, nunca nos dejaron entrar. Nos trataron de una manera que no la merecemos. También dejo claro que Gustavo Petro, desde un principio dijo que sí, pero desafortunadamente no pudimos volver hablar", sostuvo.

Cabe recordar que Saade lidera unas 400 iglesias evangélicas en Barranquilla, la Costa y otros departamentos del país, y ha aclarado ante la opinión pública que no es pastor sino que hace parte del Centro Cristiano del barrio Los Pinos, en Barranquilla.