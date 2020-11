El 'madrazo' de Benedetti que causó molestia en Ángela María Robledo

En pleno debate sobre la paridad de género en los partidos políticos, que hace parte de la reforma electoral, de nuevo un micrófono de la plataforma Zoom se quedó prendido para que se dieran a conocer conversaciones indeseadas.

Esta vez se discutía una proposición de las congresistas, Angélica Lozano, Ángela María Robledo y Juanita Goebertus, sobre la paridad de género, cuando se le escuchó un 'madrazo' al senador Armando Benedetti, coordinador ponente del proyecto, que al parecer iba dirigido al parecer a la representante Robledo.

Minutos después, la congresista pidió la palabra para repudiar el hecho y reclamarle al senador Benedetti por el insulto que le propinó.

De usted @AABenedetti esperaba que amaneciera disculpándose por insultarme, no negandolo. En el Congreso campea el machismo y la misoginia.

El senador Benedetti justificó lo sucedido manifestando que es parte de su personalidad ser "boquisucio" y que le quedaba muy difícil moderar sus palabras.

Lo que pasa hoy con el supuesto "HP" a una congresista desnuda lo que realmente somos. En el #CódigoElectoral hemos aprobado cosas importantes para la ciudadanía y ningún medio está hablando de eso. Ella está en los titulares por el circo y no por ninguna proposición importante.

Algunos congresistas le pidieron a Benedetti que se disculpara por lo sucedido pero el senador, quien renunció al partido de la U, sostuvo que el madrazo no era para ninguna de las congresistas.

A @angelamrobledo le gusta más el show que la verdad. Por lo único que me tendría que disculpar es por mi "boca sucia" y no lo haré. Nunca quise insultar a nadie, use una "muletilla" con mi interlocutora porque 3 mujeres berracas estaban apoyando un artículo. Esa es la realidad.