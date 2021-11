El mea culpa de Álvaro Uribe sobre su segunda reelección y los falsos positivos

Este viernes el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez hizo un “mea culpa” sobre el referendo para llegar por tercera vez a la presidencia de la República y sobre varios hechos polémicos en el país como las ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos.

En primer lugar, Uribe señaló que se arrepiente de haber dejado avanzar el plebiscito para impulsar una segunda reelección de su mandato en el año 2009.

Le puede interesar: ¿Jugada en favor de Alejandro Gaviria?: Partido ASI lo avalaría como su candidato

“Yo no debí dejar que avanzara en medio de mis dudas el referendo para una segunda reelección. Unos colombianos extraordinarios lo dirigían. Esa incertidumbre que yo tenía, estaba en una encrucijada del alma, debí superar esa duda”, dijo Uribe.

Sobre los falsos positivos indicó que “yo siempre tomé medidas pero por mi afecto a las Fuerzas Armadas me era muy difícil creer que habían falsos positivos. El día que me correspondió sacar a 27 altos militares del Ejército lo hice con dolor en el alma y me dije en un diálogo esa madrugada con mi ser, los tengo que sacar para cumplirle a la democracia de la patria pero me duele mucho, me es muy difícil creer que esto ocurra”.

También Uribe se refirió al gobierno del presidente Iván Duque, asegurando que hay que reconocer lo bueno y hablar de lo que falta. En ese sentido mencionó cifras de educación “y aunque no hay dudas que el SENA ha sido manejado correctamente, el país necesita mucho más”, dijo.

“Nosotros como partido de Gobierno y partido que quiere reverdecer su vigencia en la democracia debemos tener la suficiente vocación argumental para decir esto es bueno pero aquí falta”, afirmó Uribe.

Lea también: Hay poca voluntad política para proteger a los líderes sociales: Amnistía Internacional

Finalmente, sobre la creación de la Coalición de la Experiencia cuyos integrantes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, David Barguil, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Char se someterán a una consulta pero sin el Centro Democrático, Uribe señaló que “recordemos un valor del Centro Democrático, nosotros trabajamos la política y por la democracia todos los días, para nosotros la política no es un momento de impulsos sino un proceso permanente de defensa de la democracia”.