El mensaje de Alejandro Gaviria a un futbolista que muchos creyeron que era para Rodolfo Hernández

Tras la primera vuelta, los miembros de la coalición de la Centro Esperanza quedaron en libertad para tomar decisiones respecto a sus apoyos a Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, de cara a las elecciones del 19 de junio. En el caso del exprecandidato presidencial, Alejandro Gaviria, anunció su apoyo y voto a Gustavo Petro, hecho que levantó mucha polémica, especialmente después de los 'Petrovideo', en los que se evidencia que desde el Pacto Histórico hubo una estrategia para atacarlo.

A pesar de estas revelaciones, Gaviria se ha mantenido firme en su apoyo a Petro, aunque sí hizo algunas reflexiones sobre la forma de hacer política.

No obstante, explicó que no cambiará su intención de voto por Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta presidencial. “Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante. Traté de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme”, explicó Gaviria en su cuenta de Twitter.

Una semana después de este escándalo que sacudió al escenario político nacional, Gaviria volvió a generar controversia en redes sociales por un comentario con doble sentido, en el cual escribe "Viva el ingeniero", forma en la que también llaman a Rodolfo Hernández.

Sin embargo, Gaviria acompañó su trino con una foto de Jhon Duque, a quien también apodan el ingeniero, dado que es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, institución de la que fue rector Gaviria antes de lanzarse a la presidencia.