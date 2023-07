El ministro del Interior es un líder tradicional derrotado: Iván Name

Un duro enfrentamiento quedó planteado entre el nuevo presidente del Congreso, Iván Name y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de que el funcionario del Gobierno hiciera una polémica declaración sobre la elección de la mesa directiva.

Velasco aseguró que una coalición de líderes políticos tradicionales fueron los que eligieron a Name como presidente del Senado. Al respecto, el congresista respondió arremetiendo muy fuerte contra el ministro, diciendo que él también es un líder político tradicional que ya fue derrotado en las urnas.

“Sí a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento me eligieron. Velasco que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”, indicó.

Dijo que fue el ministro Velasco el que se metió en problemas con él, al cuestionar a las personas que lo escogieron como el nuevo presidente de la corporación, pero ratifica que no tiene diferencias con el Gobierno de Gustavo Petro.

“No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro, pero”, sostuvo.

Iván Name negó que él represente a una coalición de oposición en el Congreso de la República, tal y como muchos sectores lo han querido mostrar.

“Aquí no hay coalición ni de Gobierno, ni de oposición, aquí no existen las coaliciones hoy porque las acabó el presidente de Colombia, él mismo liquidó la coalición, aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe una coalición de gobierno que tampoco represento, el Senado de Colombia eligió libre a su presidente”, manifestó.

El presidente del Congreso reiteró que la próxima buscará una audiencia con el jefe de Estado, Gustavo Petro, pero desde ya le vuelve a advertir que si bien las reformas sociales son necesarias, las mismas no saldrán aprobadas tal y como el Gobierno las propone.