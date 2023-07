El partido Alianza Verde no tendrá candidato a la Alcaldía de Bogotá

Luego del resultado de la encuesta a la Alcaldía de Bogotá, el Partido Alianza Verde tomó la decisión de no presentar candidato para las elecciones de octubre.

La reunión que fue citada anoche a las nueve de la noche no daba buena espina a los pre-candidatos del partido, quienes a las nueve de la mañana ya estaban al interior de la sede del partido para conocer la decisión final.

Lea además: Camilo Romero estará incluido en encuesta del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá

El partido realizó una encuesta que contó no solo con los nombres de los pre-candidatos del Verde, sino que también incluyó a los demás candidatos de otros partidos, porque el porcentaje requerido para contar el aval era muy difícil de conseguir.

Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Luis Carlos Leal, se quedaron por fuera de su aspiración al Palacio de Liévano, algo que critican duramente.

"Lo que habíamos dicho, una farsa de encuesta, que es para tomar decisiones del partido con otros candidatos, pero no para tener candidato del partido verde, porque ninguno de los tres candidatos sacamos el 15%. Se supone que la tarde nos van a compartir la encuesta completa, las fichas técnicas y entonces la única decisión es el Partido Verde, a partir de hoy 18 de julio no tendrá candidato en el escenario, era el único partido que tenía dos mujeres en la competencia, la democracia, la política sin mujeres está incompleta", comentó la concejal Lucía Bastidas a su salida de la reunión, que no duró más de quince minutos.

Le podría interesar: Alcaldía de Bogotá 2023: Pacto Histórico realizará dos encuestas para escoger candidato

En las últimas horas, se había especulado que la posible candidatura de Gustavo Bolívar y Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina, habría hecho eco en el Partido Verde, quienes analizan ahora la posibilidad de entregar su apoyo a alguno de estos candidatos.

Por su parte, María Fernando Rojas, comentó que "es increíble que no hayamos dado la pelea en estas elecciones que por primera vez en la historia tendrán segunda vuelta. Lo correcto era escoger el candidato y volcar todo nuestro apoyo con esa persona, pero se cometió el error de sumar a todos los candidatos y pretendían que fuéramos alcaldes antes que candidatos".

Por ahora no hay pronunciamiento oficial del partido, pero queda el sinsabor entre su colectivo, al no tener un representante en las elecciones que se llevarán en octubre de este año.