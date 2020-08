Se pronunció el presidente de la República, Iván Duque, sobre el piloto Samuel David Niño Cataño, quien desapareció a finales del 2019 en Guatemala. Información extraoficial indica que cuando desapareció al parecer transportaba droga para un cartel de narcotráfico.

“Se ha dicho que era el piloto oficial y trabaja para mí, no, no era el piloto oficial y no trabajaba para mí”, insistió el mandatario.

Lea también: Descuentos por impuesto solidario se tendrán en cuenta en próxima declaración de renta

Duque recalcó que “se ha dicho que el señor murió, pero la información que he visto es que está desaparecido desde el año pasado y que su familia está buscándolo. Adicionalmente, no conozco los cotejos pero las autoridades tendrán que averiguarlo, y la familia ojalá pueda resolver ese momento”, dijo en entrevista con la emisora W Radio.

Frente a la fotografía del día de su posesión, dijo que las autoridades verificaron si alguien tenía antecedentes y en ese momento Niño Cataño no registraba ninguno.

Cabe recordar que desde Casa de Nariño se dijo que la campaña Duque Presidente no tuvo pilotos oficiales y que, en cambio, contrataron varías empresas para realizar diversos recorridos en todo el país.

“Todas las empresas contratadas y personas que a nombre de ellas prestaron los servicios contratados pasaron por chequeos de identidad y se comprobó que estuvieran debidamente acreditadas y con todos sus permisos al día”, se indicó.

Así mismo, que referente a supuestos aportes de Niño Cataño, durante la segunda vuelta, la campaña Duque Presidente no recibió ningún tipo de donación o aportes en especie. “Su financiación fue realizada únicamente con recursos de anticipos estatales, y con préstamos bancarios y créditos del partido Centro Democrático”, se señaló.

Lea también: "FARC juega con fuego al no reconocer reclutamiento forzado y abusos": Juan Manuel Santos

Desde la Presidencia de la República también indicaron a RCN Radio que Samuel David Niño Cataño fue copiloto en dos vuelos en los que se transportó al entonces candidato Iván Duque Márquez.

“La campaña realizó las debidas revisiones y antecedentes sobre las empresas de aviación, sus socios, representantes legales, gerentes y tripulación asignada. No hubo ningún hallazgo o reporte de antecedentes”, sostuvieron fuentes oficiales.

Cabe mencionar que desde Guatemala no se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de esta persona, su identificación y la actividad que se encontraba realizando.