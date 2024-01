El presidente Petro está buscando reelegirse en el 2026: David Luna

El llamado que hizo el presidente Gustavo Petro al Pacto Histórico para convertirse en un partido político único, continúa generando ruido en algunos sectores del país, especialmente en la oposición.

El senador David Luna denunció que el jefe de Estado estaría buscando la posibilidad de reelegirse en el año 2026.

“El día que falleció la senadora Piedad Córdoba, el presidente Petro llamó a todos sus partidos afines a convocar una asamblea pensando en el 2026, no solamente para conformar una gran coalición, no solamente para evitar que el Consejo de Estado le siga quitando las curules por doble militancia, sino también para comenzar a pensar si es posible que pueda permanecer en el poder”, dijo Luna durante un foro organizado por la revista Semana.

Y añadió: “Yo si creo que el Presidente está orquestando la posibilidad, desde el punto de vista constitucional y jurídico de volver a presentarse, porque él se siente cómodo en el debate electoral, él no sabe gobernar, a él no le gusta gobernar por eso se dedica a estar en muchas partes del mundo tratando de transmitir lo que pretende hacer. Hoy le quedó mal al Chocó, dijo que iba a ir al Pacífico y no fue, le quedó mal a Tuluá la semana pasada, ahí es donde están los problemas; claro que hay que ir al Vaticano, claro que hay que ir a Guatemala, pero los problemas están en Colombia y él es Presidente de Colombia”.

Tras esta declaración, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, negó que el presidente Gustavo Petro tenga intención de quedarse en el poder y así lo ha dejado claro en todas las reuniones que ha sostenido con su bancada en el Congreso.

“Si hay un gobernante que le ha cumplido al país es Petro (…) y el presidente nunca ha dicho que se va a quedar, no tiene intención de hacer eso, pero ahora el senador Luna sabe más que nosotros del presidente dl Pacto Histórico, pero la política colombiana es así, se permite especular, decir lo que no es. Es una narrativa diciendo cosas que no son verdad, y dicen que Petro es malo, que Petro es el diablo”, sostuvo.

Los congresistas dividieron opiniones en torno a las reformas sociales que se están tramitando y que buscan hacer un completo revolcón en el sistema de salud, en el sistema pensional y laboral de los ciudadanos.