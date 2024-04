"El presidente Petro me ataca con mentiras": Miguel Uribe Turbay

Lea también: Presidente Petro llama a los congresistas a salvar la reforma a la salud

"Estoy en Cartagena saliendo del congreso de Asofondos y me acabo de enterar de que el presidente Petro, una vez, me ataca con mentiras. Presidente, no sea cobarde. Usted sabe que estoy aquí y si quiere debatir, dígame cuándo y dónde, pero a mí no me va a intimidar como matón de barrio", dijo el senador del Centro Democrático.

"Si quiere, debatimos sus mentiras, pero también la financiación de narcos en su campaña, o el apoyo que recibió de criminales a cambio de la impunidad que hoy les ofrece. O la corrupción en su gobierno, como los carrotanques de La Guajira".

La declaración de Petro hacía referencia a la época en que él era alcalde de Bogotá y Uribe Turbay ejercía como concejal. Por eso, el ahora senador cerró su respuesta con estas palabras: "Además, aquí le dejo al mismo concejal que hace más de diez años viene desenmascarándolo".

Y añadió un video, del 18 de septiembre de 2014, grabado durante una sesión del Concejo de Bogotá, en el que Uribe Turbay le pedía al entonces alcalde Petro "acciones concretas" contra el cambio climático.