"El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va": Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó que ya recibió los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el metro de Bogotá y que, con base en esa información, ya no se puede insistir en el proyecto subterráneo hasta la calle 127.

"¿Qué nos presenta este estudio y qué se podría hacer? El proyecto Metro Subterráneo hasta la calle 127 no va. No podemos insistir en él. Lamentablemente, pero no, lo borraron, siendo el mejor, tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones", dijo el el primer mandatario. "Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor".

Según Petro, la opción del metro elevado hasta la calle 127 no es la mejor, pero ya no se puede hacer mucho. "La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión de manera engañosa, y ya hoy no se puede recuperar".

Así las cosas, de acuerdo con el presidente, la opción sería hacer algunos tramos subterráneos, pero no de forma completa: "Solo se podría recuperar por pedazos, siguiendo el proyecto ideado en las administraciones posteriores. Es decir, aceptando una parte de metro elevado, recortando las distancias hasta la calle 72".

"Este estaba planteado hasta la calle 127, para voltear ahí hasta Suba, o el proyecto completamente elevado hasta la calle 72, que se vuelve subterráneo en la segunda idea de la alcaldesa Claudia López, que es hacerlo subterráneo en lo que ellos llaman segunda línea, que en realidad es el segundo tramo, que es cerrar la herradura hacia Suba, pero esta vez por la calle 70".

El proyecto del metro subterráneo es uno de los 'caballos de batalla' del presidente Petro. Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), su administración lo planteó de esa forma, pero su sucesor, Enrique Peñalosa, desestimó los estudios que ya había, al considerar que no estaban completos, y propuso un proyecto para metro elevado.

La administración de Claudia López (2020-2023) avanzó con los contratos para la primera línea elevada y Carlos Fernando Galán se ha comprometido a seguir con ese camino, toda vez que ya hay obras en marcha.