Este martes, Federico Gutiérrez manifestó que todos aquellos que defienden la democracia deberían estar juntos para evitar que el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, llegue a la Presidencia.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de apoyar a Rodolfo Hernández, si llega a pasar a segunda vuelta.

Frente a ese pronunciamiento, el ingeniero Rodolfo Hernández le respondió. Aseguró que “para qué pienso en lo que no va a ocurrir. El que va a ganar soy yo en primera vuelta. Entonces para qué hago alianzas”.

A renglón seguido, dijo que “para que pienso en una cosa que no ha pasado. Uno tiene que concentrarse en un objetivo positivo. Ya estamos alcanzando a Gustavo Petro, estamos a cuatro puntos. 'Fico' Gutiérrez está rezagado, y el doctor Sergio Fajardo está en el 5%, no lo ataja en bajada nadie, va en caída libre”.

“Lo que necesito es que los colombianos que quieran que esto cambie, piensen y analicen quién a trabajado en la vida, cuántos impuestos paga, qué ha generado de valor agregado y voten a conciencia. No que voten por mi porque yo solo soy un instrumento para convertir en realidad los sueños de los colombianos”, afirmó.

Por otra parte, el candidato a la Presidencia se refirió sobre los debates que se realizarán esta semana y a los que aparentemente no asistiría.

“He asistido a 30 debates. He ido a todo. Al debate que se hizo este lunes yo si había dicho que iba a ir, pero me llamó Nairo Quintana y seis parlamentarios del verde, me dijeron: venga para acá que queremos apoyarlo. No es alianza, no es un acuerdo de gobernabilidad programático que hacen los políticos y es que dan puestos”, explicó.

Hernández señaló que, “entonces, qué prefiere, ir a un debate donde tiene un minuto para decir lo que no han hecho en 40 años o me quedo con los que me van a apoyar y que tienen un millón de votos porque esto es con votos de ahora en adelante”.

“Yo no sé sobre el debate del jueves. Yo tengo unos comunicadores que ellos son los que me dicen qué hay que hacer en ese tema de comunicación. Entonces si le pago a alguien para que me guíe, muy bruto yo decirle que no. Ellos miden qué pasa si voy o no voy”, concluyó.