“El sistema pensional de Colombia es un fracaso”: Angélica Lozano a la C. Constitucional

En medio de la audiencia pública que citó la Corte Constitucional para revisar el sistema pensional y los traslados del sistema privado a Colpensiones, la senadora Angelica Lozano advirtió que “el sistema pensional es un fracaso”, tras indicar que no cumple con el objetivo de pensionar a quienes lo buscan.

Lozano dijo que el objetivo es pensionar, “no devolver saldos, no tener un ahorro, sino garantizar el ingreso estable para la vejez”, al tiempo que agregó que eso es lo que no cumplen los sistemas privados de pensiones.

“Nuestro sistema no pensiona. De cada 10 personas, dos logra pensión, tres acceden a subsidio como Colombia Mayor y cinco personas mayores no reciben absolutamente nada, están a su suerte porque no están beneficiadas del sistema”, dijo.

La congresista también aseguró que según las cifras, el sistema privado “recibe el doble de dinero, tiene casi el triple de afiliados y pensiona muy poco (…) es un fracaso que no pensione y se dedique a devolver saldos a las personas que no alcanzan el derecho a la pensión”.

La senadora dijo que se necesita una reforma pensional completa y estructural, "para que pensione y evite que los privados digan nosotros somos administradores y no ‘pensionadores’”.

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, le hizo un llamado a la Corte Constitucional, "para que ordene al Congreso legislar sobre los errores que el propio Congreso ha cometido a lo largo de los años", con relación al sistema pensional.

En ese sentido, señaló que lo más preocupante es el impacto fiscal que está generando el traslado masivo del régimen pensional. “La gente está logrando cambiarse de régimen pensional, el impacto fiscal se está generando y además el Estado está gastando en una defensa jurídica por la infinidad de demandas que hay”, dijo el congresista.

De acuerdo con las cifras que mencionó el congresista, Colpensiones se está gastando 1.500 millones de pesos mensuales en promedio, en una defensa judicial por las acciones a las que acude la gente para lograr cambiarse de régimen.

Precisamente, ese tribunal citó a audiencia pública por 19 tutelas que revisa y que fueron presentadas contra decisiones de jueces laborales que negaron las pretensiones de las demandas.

Entre esas tutelas se estudia la que interpuso Colpensiones contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a esa entidad a reconocer y pagar la pensión de vejez a un ciudadano, después de anular su traslado a un fondo privado.