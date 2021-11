Horas antes, Karen Abudinen también mencionó al senador Armando Benedetti en este escándalo de corrupción y aseguró que "él pretende confundir a la opinión como lo suele hacer siempre. 1. Sí me llamó y me escribió wps (chats de Whatsapp) una para la habilitación y dos para ver la posibilidad de ceder y no caducar 2. No sentí presión de su parte, así lo dije a la Corte en mi declaración ayer como testigo".