El viaje de Francia Márquez a África no es inconveniente como se ha dicho, asegura experto

Mauricio Jaramillo, experto internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario, aseguró que no es inconveniente el viaje que realizará la vicepresidenta Francia Márquez a África en los próximos días.

En diálogo con RCN Radio, el especialista aseguró que así como en su momento los expresidentes Samper, Uribe y Duque visitaron territorios como China para lograr oportunidades de negocio y turismo para Colombia, el viaje de la vicepresidenta responde a una promesa de campaña del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Samper fue el primer presidente colombiano en visitar China y desde Samper hacia acá, todos los gobiernos han ido, incluso gobiernos conservadores como los de Uribe y Duque. No creo que hoy nadie ponga en tela de juicio los réditos que hemos obtenido de ese acercamiento con China, pero con África no pasó lo mismo y nosotros teníamos una deuda con respecto a ese acercamiento que no se saldó", indicó.

En ese sentido, precisó que en Colombia no hay una sola embajada de Estados del África subsahariana, por lo que cuando una persona quiere desplazarse a África por motivos de turismo, inversiones o movilidad estudiantil, es muy dispendioso.

"Toca viajar por Brasil, toca hacer un pedido de visado que pasa por Venezuela, en el caso de que quiera viajar por ejemplo a Sudáfrica", añadió.

De acuerdo con Jaramillo, lo primero que se podría esperar es que se sienten las bases para una mayor representación diplomática.

"Por el tema inflacionario necesitamos una voz del sur global y África está en una situación muy parecida, con unas vulnerabilidades frente al calentamiento global y equiparables a las colombianas, con unos problemas de seguridad alimentaria mucho más marcados como en el caso de Kenia", indicó.