Elecciones 2022: Carlos Amaya inscribió su candidatura presidencial

Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el precandidato presidencial Carlos Amaya de la coalición Centro Esperanza, inscribió su candidatura presidencial para participar en la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo junto con Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.

En medio de la inscripción, Amaya indicó que, “no hay lucha imposible cuando se trata de acabar con las cifras de niños que mueren por falta de pan; No hay lucha imposible cuando se trata de ser atendido en un hospital sin importar la condición económica o social, No hay lucha imposible cuando se trata de defender el valor de la Mujer, generando oportunidades que permitan superar las brechas de desigualdad; No hay lucha imposible cuando se trata de que todos tengamos los mismos derechos y en los que se respete la vida de nuestros bosques, mares y ríos”.

Le puede interesar: Caen cabecillas del ELN que atentaron contra Esmad en Cali

En su discurso, recordó su origen humilde y desatacó que el hijo de un campesino pueda competir para ser presidente de Colombia.

“Hoy, hago la inscripción de mi candidatura a la Presidencia de la República, seguro de que es el tiempo de devolver un poco de tanto amor a esta tierra, es tiempo de recibir el fruto de aquellos que un día fueron semilla y lucharon con la fiereza de sus espíritus, con la esperanza de ver un país en paz y libertad”, dijo.

Amaya convocó a todos los verdes de Colombia a sumarse a su campaña, “convoco a los líderes verdes para que durante estos 40 días nos llenemos de fuerza y demostremos que cuando se nos da la oportunidad de gobernar lo hacemos bien, concejales, ediles, congresistas, diputados, y todos los líderes verdes del país acompáñenme en esta lucha para ganar la consulta".

Lea también: Asesinan al presidente del Concejo Municipal de Córdoba, Nariño

Amaya agradeció al Partido Dignidad por el aval que le permitió competir en la consulta de Centro Esperanza el próximo 13 de marzo, a la inscripción de Amaya asistieron concejales, ediles, diputados y candidatos al congreso.