Elecciones 2022: Coalición Centro Esperanza presentará dos listas al Congreso

Este jueves, la Coalición Centro Esperanza reiteró que presentará dos listas al Congreso de la República de cara a las elecciones de 2022.

Según la colectividad por un lado, está la lista al Senado del Nuevo Liberalismo que como se ha anunciado, irá cerrada. La otra, corresponde a la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza, cuyas candidaturas avalarán los partidos que tienen personería jurídica. Estos son: Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y el partido ASI.

"La Coalición presentará dos listas al Senado así como listas para la Cámara de Representantes en la mayoría de los departamentos. Nuestro objetivo es garantizar que un mayor número de colombianos provenientes de sectores diversos puedan competir para acceder al Congreso. Todos los elegidos dentro de las listas de la CCE están unidos por una misma visión de país y por el compromiso de cambiar las costumbres políticas, en particular con acuerdos de bancada para inaugurar un nuevo tipo de gobernabilidad alejada del trueque de favores que ha llevado al saqueo de lo público", señalaron en un comunicado.

En ese sentido, respecto a las Cámaras anunciaron que "el trabajo apunta a que se están haciendo listas conjuntas que no serán cerradas y hasta el momento no se ha hablado de listas cerradas en ese sentido. Frente a cabezas de listas, no se ha definido aún", reveló una fuente.

Recordemos que esto ha generado molestia a Humberto de la Calle quien ha insistido en que de no presentar una lista única cerrada, no aceptará ser cabeza de lista: "Mi compromiso sigue siendo la unidad del centro y ante la oficialización por parte de la Coalición Centro Esperanza de la presentación de listas separadas al Senado, expreso de nuevo mi frustración por ese hecho", señaló en su cuenta de Twitter.

"Las candidatas y los candidatos elegidos por las listas de la Coalición Centro Esperanza actuarán según un régimen de bancada. Esto le permitirá al próximo Presidente, que saldrá de esta coalición, contar con el apoyo de los congresistas que liderarán iniciativas y discusiones en el legislativo para transformar a Colombia", puntualizó la colectividad en su comunicado.

"La unidad de la Coalición, incluso con la presencia de nuevos integrantes, ha sido mi objetivo durante los últimos dos años, desde el momento en que junto con otros, nos dimos a esta tarea que consideramos crucial para las decisiones que le esperan al país el año entrante", dijo De La Calle.

Y puntualizó: "En todo caso agradezco de nuevo las invitaciones que recibí, tanto para encabezar la lista única, como para hacer parte de listas separadas y que no quepa la menor duda de que considero un honor que se contemple mi nombre para ello".