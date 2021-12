Elecciones 2022: Conozca los últimos cambios en las listas de candidatos al Congreso

A las 6:00 de la tarde de este lunes 20 de diciembre se cerró el plazo máximo que entregó la Registraduría a los partidos políticos para introducir cambios en las listas de candidatos al Congreso de la República para las elecciones al 2022.

Hubo movimientos en varias colectividades, como el Centro Democrático, Cambio Radical y el partido de la U.

En el uribismo, Fernando Nicolás Araújo renunció a su aspiración porque tiene intenciones de retomar su carrera en el sector privado y anunció que impulsará que Enrique Cabrales ocupe su lugar en el Senado.

“Después de casi 8 años en el Senado de la República, he tomado la decisión de iniciar la transición para re tomar mi plan de vida, mi carrera empresarial”, indicó Araújo.

Lo mismo ocurrió con Nicolás Perez, quien declinó a su candidatura al Senado por el Centro Democrático. En su reemplazo iría Andrés Motta.

Adicionalmente, se supo que la senadora Ruby Chagüi no volverá al Congreso en el 2022 porque uno de sus hermanos aspirará a la corporación por el partido de la U. Aunque no existe ningún tipo de inhabilidad para estos casos, Chagüi no quiere dividir los votos en el departamento de Córdoba y convertirse en una piedra de tropiezo.

El partido tampoco aceptó la renuncia de Edward Rodríguez y finalmente sí será aspirante al Senado por la colectividad y estará en la casilla número 5 del tarjetón.

La senadora Amanda Rocío González, quien no recibió el aval del Centro Democrático, se inscribió como candidata del partido Cambio Radical. Sin embargo, aún hay dudas sobre si esto puede significar una posible doble militancia, teniendo en cuenta que debió renunciar al uribismo un año antes para poder aspirar por otra colectividad.

Precisamente, por los lados de Cambio Radical, la excontralora general Sandra Morelli no recibió el aval y por eso ya no podrá estar en la lista al Senado. El representante a la Cámara Erwin Arias tampoco aspirará al Congreso.

De otro lado, Andrés García Zuccardi, del partido de la U, no irá al Senado y respaldará la aspiración de José David Name.

En el liberalismo se supo que el senador Guillermo García Realpe renunció a su candidatura argumentando que no será “compañero de bancada de ‘ñoños’, ni ‘Merlanos’, ni ‘Pulgares’, ni compradores profesionales de votos”.

En el partido Conservador no se conoce que haya habido cambios importantes en las listas a Senado y Cámara de Representantes.