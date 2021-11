Contratistas que se encargan desde la impresión hasta la logística de la jornada electoral; un incremento hasta del 41% en los costos para las elecciones de 2022 en comparación con las dos últimas votaciones presidenciales y la captura de datos e información a cargo de privados, están entre los hallazgos de una investigación que realizó la Misión de Observación Electoral (MOE) a la contratación de la Registraduría Nacional.

¿Cuánto costarán las elecciones de 2022 y cuál es el incremento?

En el informe de caracterización realizado por la MOE, se detalla que en 2022 la votación de cada uno de quienes hacen parte del censo electoral costará 29.543 pesos.

En total las elecciones costarán cerca de un billón ciento cuarenta y un mil millones de pesos. En comparación con las elecciones de 2018, cuyo costo total fue de 759.000 millones de pesos, el incremento corresponde a un 41%.

Cabe mencionar que en 2014 las votaciones presidenciales le costaron al país 626.000 millones de pesos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló que “como no hay una competencia, no se sabe realmente si los precios son los que de verdad corresponden al proceso electoral, o son los que ponen las empresas con las que se contrata porque terminan siendo las mismas y no hay con qué comparar”.

¿Cuáles son los mayores contratistas en la Registraduría y cuál es la modalidad que más se utiliza?

En un análisis hecho a 45 procesos en la última década, el mayor porcentaje de contratación se relaciona con las denominadas Uniones Temporales.

Sin embargo, el informe destaca que detrás de las uniones temporales se repiten varias veces algunas empresas contratistas: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. (con 21 participaciones) y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S (con 16 participaciones) encabezan el listado de las contrataciones.

En más de la mitad de los procesos contractuales la escogencia del contratista se realizó a través de Selección Abreviada, alegando la causal de defensa y seguridad nacional.

También se destaca la contratación directa, la urgencia manifiesta, los contratos interadministrativos y uno por no existir pluralidad de oferentes, como las modalidades de contratación. Esto significa que no se ha acudido a la licitación pública.

“Si se terceriza todo el proceso de contratación que va desde la elaboración de los kits electorales, pasando por la selección de los jurados de votación, la transmisión de datos y todo lo que es el despliegue de la jornada electoral. Lo que uno esperaría es que hubiese una pluralidad de oferentes, pero lo que se ve es que estamos hablando de las mismas empresas y que se está adoptando cada vez más un esquema de soluciones integrales”, agrega Barrios.