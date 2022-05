Aurora Madaula, miembro del Parlamento Catalán y de la Misión de Observación Electoral Catalana, aseguró que, pese a que los comicios transcurrieron de forma pacífica a pesar de la tensión y polarización, reveló irregularidades durante los comicios en zonas rurales de las cinco regiones que cubrieron como el Magdalena Medio, Valle del Cauca, Norte del Cauca, Urabá y Bogotá.

"Una de las cosas a destacar es que en las zonas rurales con difícil acceso, no se ha podido garantizar el derecho a la participación porque el Estado o la institución no ha puesto al servicio, no ha garantizado ni facilitado llegar a zonas de votación y sobre eso haremos un inciso en el informe porque no se ha facilitado que pudieran llegar los votos”, recalcó.

Leer más: Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, adhiere a Gustavo Petro

También sostuvo que “en zonas rurales donde ha habido violencia preelectoral hemos encontrado que por ejemplo la presencia de las Fuerzas Armadas no facilitaba sino que intimidaba al electorado, por estas violencias que había habido antes”.

“Los desplazados a causa de esa violencia preelectoral, no han podido votar y eso sí que está confirmado, así que se ha vulnerado el derecho al voto, así como por ejemplo las personas retenidas que aún no han tenido un juicio y estos tampoco han podido votar y eso también es una de vulneración al derecho al voto”, señaló.

Por su parte, en la zona urbana afirmó que “los técnicos de la biometría tampoco habrían podido votar, esto significa también una vulneración al derecho al voto”.

De igual manera, manifestó que “se han dado indicios de compras de voto en alguna zona rurales, alrededor de los puestos de votación, y algunos resultados de los puestos electorales de las mesas electorales indicaban que podían ser compra de votos porque faltaban algunos votos y eso significaba que habrían utilizado la técnica del carrusel por ejemplo”.

Finalmente, destacó que en Buenaventura y en el Magdalena Medio fue donde más observaron irregularidades en diferentes mesas electorales, “las cuales están relacionadas con la vulneración de los derechos al voto, por diferentes circunstancias, ya sea por desplazamientos o porque había una compra de votos que esto ya sería un fraude electoral”.