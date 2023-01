El 2023 afloró la intención de varios militantes del Pacto Histórico de aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Algunos lo habían hecho saber desde el año anterior y otros han sorprendido a la opinión pública recientemente.

En la baraja de candidatos aparece Gustavo Bolívar, quien renunció al Senado el 31 de diciembre de 2022 al filo del cumplimiento del plazo para no incurrir en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El excongresista dijo que dimitió para escribir novelas, pero no cerró la posibilidad de participar en los próximos comicios. “Tomé la decisión de renunciar porque he terminado un acuerdo comercial con el Canal RCN para hacer un par de novelas, pero también para dejar abierta la posibilidad de la participación en las elecciones de 2023, que no está acordada ni definida y tampoco es segura, pero se deja esa ventana abierta pensando en una futura aspiración”, dijo Bolívar.

Holman Morris también adelanta conversaciones al interior de la coalición, quien fue candidato a este mismo cargo en las elecciones de 2019 por la Colombia Humana, del hoy presidente Gustavo Petro. El dirigente confirmó que ha recibido el respaldo de varios colectivos y sectores sociales, que lo motivan a lanzarse una vez más.

“Indiscutiblemente es la gente, esos 500 mil votantes de hace cuatro años que yo debo multiplicarlos porque hay mucha gente que se decepcionó con Claudia López, que se sintió engañada, que hoy me están diciendo: hágale para la Alcaldía de Bogotá, hágale para Bogotá capital de la paz”, manifestó Morris.

Agregó que sus banderas serán la superación de la desigualdad, la educación para convertir la ciudad en la “capital del conocimiento y de la ciencia”, y el metro subterráneo.

Esta semana se conoció la sorpresiva renuncia de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, a la Secretaría General del Partido Colombia Humana, quien también aspirará a la Alcaldía de Bogotá.

“Creo que hacer parte de la junta directiva de la organización política representa un impedimento ético para mi aspiración y puede generar malos entendidos, en el proceso en él debe primar la transparencia y el equilibrio”, señaló Jaramillo por medio de un comunicado.

Pero estos tres políticos no son los únicos, también suenan para ser candidatos por esta colectividad los concejales Carlos Carrillo, Heidy Sánchez y Diego Cancino.

Por eso, los partidos que integran la coalición estarían realizando una consulta popular para determinar quien los representará en la decisiva jornada del 29 de octubre de 2023.

“El Pacto Histórico definirá a su interior candidaturas a cargos procurando el diálogo democrático y el consenso, si hay acudiremos al mecanismo de consultas populares previstas en la ley. Queremos candidatos que ejerzan nuevos liderazgos provenientes de la juventud, de las mujeres, luchadores sociales y campesinos”, explicó el representante a la Cámara, Gabriel Becerra Yánez, quien reveló detalles de una reunión en la que participaron militantes del movimiento.