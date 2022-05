Elecciones presidenciales: candidatos firmaron pacto por una campaña política pacífica

Los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, firmaron el pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación. Por su parte, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, también firmará el documento en los próximos días.

Con este pacto se busca sensibilizar a los candidatos a la presidencia de la República, equipos políticos, medios de comunicación y a los colombianos, en la importancia de una cultura política basada en la verdad, reconocimiento y respeto por el opositor político.

Es importante resaltar que uno de los puntos indica que se debe “rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes todo aquello que afecte el funcionamiento de la democracia, especialmente, los comportamientos violentos emprendidos en nombre de o por los candidatos y candidatas en contienda, que inciden, afecten o impidan la participación política”. Pero Rodolfo Hernández condicionó su firma hasta que el pacto tuviera un otro sí donde incluyera: “no matar, no mentir, no robar, no traicionar”.

Por otro lado, el monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), señaló que “las elecciones deben darse en paz, sin elementos que alteren el orden público para que la ciudadanía pueda votar masivamente. Invitamos a apartarse del lenguaje ofensivo y racista que promueva cualquier forma de discriminación, exclusión y persecución; para que esta campaña pueda ser un espacio de inclusión y representación de la población colombiana en su diversidad. Necesitamos artesanos de paz”.

Además, el acto incluyó el compromiso por el reconocimiento del diálogo diverso, informado y transparente como una vía propicia para la gestión pacífica de conflictividades y la construcción de democracia tanto en el contexto electoral como en el ejercicio del mandato gubernamental.