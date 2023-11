Eliminar la regla fiscal llevaría al país a una catástrofe macroeconómica: Iván Duque

Una dura arremetida lanzó el expresidente Iván Duque contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la forma como ha venido manejando la política económica del país y lo acusó de impulsar un tinte “antiempresarial”.

Según Duque, las propuestas que ha venido haciendo el mandatario están generando una enorme incertidumbre en Colombia y eso ha traído consecuencias nefastas como la reducción de la inversión y la desaceleración de la economía.

Sobre el planteamiento de eliminar la regla fiscal, el exmandatario afirmó que eso llevaría al país a una catástrofe macroeconómica.

“Esto genera absoluta incertidumbre, genera distorsión en los mercados, encarece la deuda, encarece el costo de financiamiento del Gobierno, encarece el costo de financiamiento de los bancos y por ende de las personas y por lo tanto termina repercutiendo en detonar factores de pobreza en el país”, sostuvo.

“Si esa propuesta de abolir la regla fiscal cabalga, estamos llevando al país a una catástrofe macroeconómica de inmensas proporciones y yo creo que un mensaje que ha sido muy positiva es esa voz unánime de quienes han manejado las finanzas públicas de todos los gobiernos, diciendo que hay que proteger la regla fiscal”, añadió.

Le puede interesar: Iván Cepeda retirará temporalmente proyecto que castiga con cárcel la ‘obstrucción a la paz’

De igual forma, Iván Duque dijo que hay que defender la independencia del Banco de la República, luego de que el presidente Petro y otras voces dentro del Gobierno, insistieran en que se deben bajar las tasas de interés.

“Yo creo que el Banco de la República ha tomado decisiones importantes en la forma como ha venido administrando las subidas de las tasas de interés y ahora veo que al Banco lo presionan con que baje las tasas, pero el Banco de la República no se puede dejar presionar y lo otro es que la inflación no está derrotada, porque sigue estando en dos dígitos y hay que ver como sigue la inflación frente a temas como el diesel”, indicó.

Atacó duramente las reformas a la salud, pensional y laboral que está impulsando el Gobierno Petro y dijo que solo buscan estatizar o nacionalizar los servicios que se prestan.

“Discutir las reformas es bienvenido, pero aquí debe haber un tema de país que tiene que interpretarse en el marco de nuestra Constitución y es que en Colombia hay una economía de mercado, que tiene esa condición dentro de un Estado Social de Derecho y una función social de la empresa, las empresas contribuyen a la transformación social. Bienvenida la discusión de las reformas en ese marco, pero no el capricho ideologizado de nacionalizar los sectores, porque eso es lo que tiene frenada la confianza de nuestro país”, manifestó.

También se refirió a la reunión que sostendrá el presidente Petro con el exmandatario Álvaro Uribe, otros sectores de oposición y los empresarios, para poder tratar de lograr acuerdos sobre estos proyectos. Según Duque, el Gobierno está actuando con 'esquizofrenia dialéctica'.

Consulte aquí: "Al presidente no le interesa la institucionalidad": fiscal Barbosa

“Yo a veces no entiendo la esquizofrenia dialéctica del Gobierno, porque un día le dice a los empresarios que son los causantes de todos los males, que son los dueños del país, que son los que han generado tantas desgracias, pero ahora los llaman a un acuerdo”, señaló.

Añadió que “me parece bien que haya acuerdos, pero un acuerdo no puede ser un contrato por adhesión, no es llamar a las personas a que firmen lo que yo quiero y si no aténganse a las consecuencias, porque eso es un chantaje, una intimidación”.

El expresidente Iván Duque dijo que para recuperar el rumbo del país no se puede dilapidar el sector minero energético, se debe fortalecer la inversión privada y eliminar el discurso 'antiempresa', porque eso es lo que está generando incertidumbre.