"¿Ella chuza?", dura arremetida de Armando Benedetti contra Laura Sarabia y uso de polígrafo

Según el embajador, la Jefe de Gabinete estaba preocupada por que se "revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa", el embajador insistió en que no fue por interferencia suya la contratación de Meza en la casa de Sarabia. "Ella incluso me pidió permiso para contratarla", recalcó.

Benedetti señaló que Sarabia sabía con anterioridad que la exniñera, Marelbys Meza, ya había hablado con la Revista Semana y el sentido de la publicación que salió el fin de semana anterior. "¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", se preguntó el embajador frente al episodio.

"Jamás le pedí a Vicky que no publicara nada", señaló Benedetti quien añadió que "queda clarísimo que no construí ninguna conspiración (...) mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".