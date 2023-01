ELN afirma que no comparte propuesta de “paz total” del Gobierno Petro

El máximo jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, afirmó que no comparten la propuesta de “paz total” del Presidente Gustavo Petro y dijo que es el Gobierno colombiano el que debe solucionar la crisis originada por los anuncios de un cese el fuego bilateral que no fue pactado en la mesa de conversaciones de paz.

En una entrevista al medio digital Al Carajo.org, García aseguró que cualquier impase que suceda fuera de la Mesa, como el acontecido con el decreto de tregua bilateral que no fue consultado con el ELN, “debe ser tratado dentro de la formalidad pactada, no se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción”.

Añade que ese es “el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas”.

A la pregunta de cuál es la salida a este impase en los diálogos que se iniciaron en Caracas , Antonio García dice que “es una respuesta que debe dar el Gobierno, pues nosotros aún no hemos discutido y pactado este asunto en la Mesa con el Gobierno”.

– ¿Cómo ven ustedes que la paz total impulsada por el gobierno Petro, también incluya a los grupos narco paramilitares? ¿Ayuda a ir desescalando el conflicto en el País?.

AG: “Desde un inicio hemos dicho que la propuesta de «paz total» no la compartimos y no hemos asumido nada que nos confunda con esa visión. El gobierno pretende darle un estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el proceso con el ELN abrirles camino, cosa que resulta peligroso para el proceso de paz que estamos tratando de darle continuidad ”.

García concluye que un acuerdo “se hace mínimo entre dos, si se declara unilateralmente se trata de una imposición, y no se necesitaría ninguna Mesa de Diálogos”.

“No hubo acuerdo entre el ELN y el Gobierno, menos se podía meter al ELN un entuerto de cese con bandas paramilitares”, puntualiza el máximo jefe del ELN.