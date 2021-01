"ELN secuestró y al parecer asesinó al concejal Fermiliano Meneses": comisionado de Paz

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, denunció este lunes desde el municipio de Argelia en el departamento del Cauca, una nueva acción criminal atribuida al grupo guerrillero ELN.

"Quiero denunciar públicamente que el ELN secuestró y al parecer asesinó al concejal del partido Liberal en Argelia, Cauca, Fermiliano Meneses. La voluntad de paz se expresa con hechos concretos en Colombia, no con discursos desde Cuba", señaló el funcionario al llegar al casco urbano de este municipio.

"El frente José María Becerra del ELN sería el responsable de este secuestro y posible asesinato del concejal. Bajo estas reiteradas acciones delincuenciales es impensable un acercamiento con ese grupo criminal”.

El Alto Comisionado se refirió también a eventuales contactos con ese grupo ilegal: “no hay, ni habrá contactos con el Gobierno colombiano hasta cuando dejen libres a todos los secuestrados, dejen de secuestrar y cesen las acciones violentas".

"Quien dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con el ELN fue el propio ELN con el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander. Ellos son los culpables si no hay avances en un proceso de paz. El ELN defraudó la confianza puesta en ellos por Cuba y los garantes del proceso de paz. Son ellos quienes tienen en dificultades al gobierno cubano”.

Según Ceballos, “mientras el ELN no cumpla con las condiciones de liberar los secuestrados en su poder y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos con el ELN. Actualmente no hay nadie autorizado por el gobierno nacional para establecer contactos con ese grupo guerrillero”.