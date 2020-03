Embajada de EE.UU. en Colombia canceló citas para pedir la visa

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestara como pandemia el coronavirus, y el gobierno nacional declarara emergencia sanitaria en toda Colombia, la Embajada de los Estados Unidos en este país, informó a través de su cuenta en Twitter que estará cancelando las citas que se tenían programadas para solicitar la visa.

Junto al hashtag #Covid_19, la representación norteamericana en el Colombia, asegura que cancelaran “algunas, no todas, las citas para visas de no inmigrante”. Asimismo, aclara que estarán enviando un correo a todas aquellas personas que no podrán asistir a la convocatoria realizada con anterioridad a sus instalaciones ubicadas en la Carrera 45 No. 24B-27 en Bogotá.

Por su parte, los afectados se preguntan si estas citas serán reprogramadas o si serán canceladas definitivamente.

IMPORTANTE: La Embajada está cancelando algunas, no todas, las citas para visas de no inmigrante. Si su cita es cancelada, recibirá un correo electrónico.#Covid_19 pic.twitter.com/HMw362n8nZ — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) March 12, 2020

Con la llegada del COVID-19 a Colombia, el presidente, Iván Duque anunció el pasado jueves durante una rueda de prensa una serie de medidas con la intensión de contrarrestar el impacto de este virus en el país. El mandatario dio la orden de cancelar todos los eventos públicos a nivel nacional, en los que se pueda contar con aglomeración de más de 500 personas.

También solicitó suspender el tránsito de cruceros. Pidió a los organizadores de los eventos de fútbol acogerse a las medidas, y exhortó al sector de hotelería y turismo adoptar un estricto control sobre los turistas extranjeros que hayan llegado en los últimos días.