El embajador de Colombia en Argentina, Álvaro Pava Camelo, se refirió a la carta divulgada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la que hicieron duras críticas al documento de Andrés Pastrana a la Comisión de la Verdad sobre la financiación ilegal de la campaña de Ernesto Samper en 1994.

En diálogo con RCN Radio, el embajador Pava aseguró que fue gerente "del día de elecciones de la campaña de Pastrana" y que salió incólume de todas las investigaciones que se hicieron en su momento.

"Creo que no ha habido una campaña más investigada que la de Pastrana en el año 94, fue investigada por todos los organismos de control y no tuvo nada que ver en ningún ilícito, salió incólume", dijo Pava.

El diplomático precisó que "puedo dar fe que la campaña fue impecable y pulcra y que no se violó ninguna norma. Por esa razón perdimos las elecciones, porque no teníamos los recursos para la segunda vuelta. Como si lo tuvo el candidato de la otra campaña".

Sobre la carta de los Rodríguez Orejuela dijo que hay inconsistencias porque lo señalan de ser su amigo, pero mencionan mal los nombres de su padre.

"Como dicen ser amigo de una persona si no saben ni el nombre. Yo fui amigo de Alberto Giraldo, pero nunca de ellos (...) Alberto Giraldo siempre me hablaba de temas electorales, temas políticos, de información, como generalmente buscan los periodistas. Absolutamente me hablaba de los Rodríguez, no recuerdo conocerlos", expresó el embajador.