Embajador de Colombia en EE. UU. salió en defensa de Petro por muro en tapón del Darién

El embajador colombiano se refirió a las declaraciones de Kirby, y afirmó que "no desmintió al Presidente Petro, en primer lugar porque no había nada que desmentir y segundo, porque lo que dijo fue: 'no tengo conocimiento de ninguna solicitud de algún tipo de muro o barrera física".

Además, agregó que esta es una crisis que afecta a varios países del mundo y por lo tanto, le solicita ayuda al Gobierno de EE.UU., y a la comunidad internacional a asumir una responsabilidad "compartida y diferenciada".

Finalmente, adicionó que, "en la reunión reciente del grupo de trabajo bilateral consular Colombia-EE.UU. abordamos estos asuntos. Esa sesión importante de trabajo refleja el interés de ambos gobiernos de garantizar una migración segura, ordenada, regular, a través del diálogo bilateral, trilateral y regional".