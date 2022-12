Embajador en Caracas pide participación de EE.UU. en mesa de paz con el ELN

Para Benedetti, es positivo que no se haya pactado un cese bilateral del fuego, ya que en su opinión eso podría afectar las conversaciones.

“Es mejor no hacer el cese el fuego bilateral porque si alguna de las partes comete un error, nos la pasaríamos verificando si hubo o no hubo un rompimiento de ese acuerdo. Cuando se hizo el proceso con las Farc no se hizo ese cese y se terminó dando de baja a Cano, así que me gusta que no haya cese porque cualquier error sin intención puede acabar con el proceso”, sostuvo.

Además, el embajador hizo un llamado para que se logre prontamente la presencia de una delegación de Estados Unidos como acompañante en los diálogos con el ELN, teniendo en cuenta que el apoyo de ese país es fundamental para lograr la paz.