El saliente secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, dijo este miércoles “sentir temor” tras las reiteradas desautorizaciones que le han hecho el presidente Gustavo Petro y el canciller (e) Luis Gilberto Murillo.

“Cuando ahora manifiestan que yo no actué solo, están tratando de establecer esa versión, sino que es un concierto de personas y la realidad es que yo he actuado solo y he seguido actuando solo porque conozco el tema, conozco la situación, sé lo que hice”, dijo Salazar a La FM de RCN.

Dijo además que, “me ratifico en todo lo que hice”. “Les pido que comprendan mi situación (…) me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, me ratifico en el sentido de que he actuado solo con las competencias que tengo, cumplimiento del deber que me impone la Constitución y la ley”, añadió Salazar.

