Empleados no tendrían que contestar Whatsapp de sus jefes después de jornada de teletrabajo

Un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la 'desconexión laboral', una vez se termine la jornada de los empleados que realizan sus actividades a través del teletrabajo, fue radicado este martes en el Congreso de la República.

El representante a la Cámara Rodrigo Rojas (Partido Liberal) explica que lo que se busca con esta iniciativa es que los trabajadores tengan el derecho por ley a no recibir llamadas, mensajes de Whatsapp, e-mails ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral.

“Si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral”, explica el congresista.

El texto del proyecto deja claro que por el hecho de no contestar los Whatsapp y correos fuera de su horario laboral, el empleador no pueda tomar algún tipo de acción en su contra como despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc.

Señala el autor del proyecto de ley que la híperconectividad tecnológica aplicada a las actividades laborales ha eliminado la línea que separaba el horario laboral de los espacios familiares de los trabajadores.

“La híperconectividad ha abierto las puertas a sobrecargas laborales que pueden generar afectaciones a la salud tales como estrés laboral, depresión, ansiedad, el síndrome de “burnout” y complicaciones cardiovasculares”, afirma el congresista.

El proyecto sustenta que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Colombia uno de cada cinco empleados padece estrés, fatiga y síndrome de Burnout.

“En medio de la pandemia por la COVID-19 y con el trabajo en casa se estima que las cifras de salud mental estén disparadas, además, estudios revelan que existe un mayor agotamiento emocional en mujeres como consecuencia de los múltiples roles que cubren al atender la demandas laborales y del hogar”, señaló el representante Rojas.

En ese sentido, frente a una tarea impuesta por el empleador dentro del tiempo de descanso, será el empleado quien voluntariamente decida realizarla, caso en el que se le será reconocido horas extra.