Entre las denuncias que ha venido presentando la senadora María Fernanda Cabal, con respecto a la contratación de la auditoría para las elecciones presidenciales, la legisladora vinculó a la firma Datasys Group con la empresa Thomas Greg & Sons, que ha manejado millonarios contratos electorales en las últimas décadas en Colombia.

A raíz de esto, Thomas Greg & Sons respondió diciendo que no tiene ningún tipo de vínculo con la compañía que estaría encargada auditar el proceso electoral del próximo domingo.

En un comunicado, la compañía señaló: “Ante las aseveraciones de la Senadora en relación con supuestos vínculos con Datasys, Thomas Greg & Sons informa que es falso que tengan o hayan tenido algún vínculo comercial, sociedad o que hayan configurado alguna Unión Temporal o consorcio con la firma costarricense”.

También afirmó que no es cierto que Dennis Cascante, que actualmente es integrante de la firma Datasys, haya siso socio o contratista de Thomas Greg & Sons o sus filiales.

“La relación entre TGS y el señor Cascante se restringe a procesos electorales anteriores, en los que el señor Cascante ha sido invitado por la organización electoral en Colombia como observador internacional. En ese sentido, el señor Cascante ha conocido los procesos de Disproel, así como lo han hecho los demás integrantes de las misiones de observadores que llegan a Colombia cuando hay elecciones”, indican.

La compañía también negó que tenga relación con alguna campaña política, como lo han señalado algunas versiones al confundir al exministro José Fernando Bautista Quintero con Fernando Bautista Palacio y la familia Bautista de Thomas Greg & Sons.

Este es el comunicado de la compañía:

