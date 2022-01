Alejadro Char y la coalición Equipo por Colombia

De otra parte, señaló que su decisión de avanzar en su candidatura presidencial sólo por el Centro Democrático, descartando por el momento alianzas con 'El Equipo por Colombia', obedeció a temas de fondo que se evidencian en sus recorrido por las calles de las diferentes regiones del país, donde (dijo) lo último que le interesa a la gente son las coaliciones políticas y por el contrario, buscan propuestas a sus necesidades de primer orden.

"El ciudadano está preocupado con la caristia, que no no le alcanza ya el aumento del salario mínimo. El ciudadano me pregunta es por temas de seguridad, de la delincuencia, el robo de celulares, del microtráfico. En Armenia , por ejemplo, en la Plaza de la Mayorista los vendedores y productores pequeños me dijeron que su fuente de financiación es el gota a gota", dijo Zuluaga.

Inglés en todos los colegios públicos

En materia de educación, indicó que una de sus propuestas gira en torno a la necesidad de que en todos los colegios públicos del país desde la primaria se dicte con los mejores estándares de calidad la asignatura de inglés.

También indicó que le impacta cuando visita las empresas al darse cuenta que muchos de los trabajadores no cuentan con una vivienda propia, porque pese a que tienen un empleo siguen pagando arriendo debido a que no les alcanzan sus ingresos.

Gobierno digital y vías rurales

Manifestó que una de sus prioridades de llegar a la Presidencia de la República será la construcción de vías rurales para atender las necesidades de los campesinos y todo lo que producen a través de sus cultivos.

"Si la plata se maneja bien aunque uno tenga pocos recursos se ven las cosas. Yo llevo 25 años generando empleo y tengo 30 años de servicio público y mi talante es hacer. El problema es la corrupción y por eso, estoy planteado un gobierno en línea, un gobierno digital, porque un ciudadano desde el celular podría tener acceso a servicios para acabar tanta intermediación y burocracia", agregó.