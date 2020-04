En Congreso advierten que decreto de excarcelación no sirve para evitar contagios

Varios sectores políticos se pronunciaron luego de que el Gobierno expidiera el decreto que permite enviar a casa por cárcel a algunos presos en medio de la emergencia que se presenta en el país por el coronavirus.

Congresistas cuestionaron esta medida que beneficiará alrededor de 4.000 internos y advierten que eso no evitará un contagio masivo en las penitenciarias.

Según los parlamentarios, el hacinamiento carcelario asciende a alrededor de 60.000 presos, por lo que sacar de allí a tan pocas personas no funcionará como medida de contención frente al virus.

El senador Rodrigo Lara sostiene también que el decreto “no sirve, porque el propósito no es sacar un decreto por sacarlo, es evitar que las cárceles se conviertan en centros de propagación”.

“Lo que yo propongo es mantener presos a los que de verdad son peligrosos, no a la señora que tiene hijos, que es pobre y que vendió una papeleta de droga y que lo hizo por sobrevivir, o al pequeño ladronzuelo, esas personas deben ir a su casa. En las cárceles deben mantener al violador, al agresor de menores, al asesino, al peligroso delincuente”, sostuvo.

El senador Armando Benedetti espera que dicho decreto sea modificado. “Hay 120 mil presos, pero esto va a servir para solucionar el problema de 4 mil personas. Lo hubieran podido extender a quien, por ejemplo, hubiera cumplido el 50% de la pena, a las personas que no han sido condenadas, sacando los delitos sexuales, de lesa humanidad. Este es un decreto que no servirá para nada. Seguirá el hacinamiento en las cárceles y verán que en unas semanas tendremos una grave crisis”, dijo.

El senador Iván Cepeda coincide con esta posición y advierte que si no se toman medidas serias, lo de las cárceles puede ser una catástrofe.

“No resuelve en absolutamente nada el problema, no hay medidas reales de deshacinamiento carcelario y no se toma en cuenta que la situación que hay en este momento en las cárceles es del aumento exponencial de un contagio masivo, que puede afectar a miles de personas dentro y fuera de las instituciones carcelarias”, manifestó.

El senador Luis Fernando Velasco considera que el Gobierno tendrá que emitir un nuevo decreto, porque el que fue expedido no da solución al problema.

“Es un decreto mucho más político que efectivo, no va a atacar el hacinamiento, se cuidaron mucho de nombres de personas que podrían o no salir y creo que se equivocaron. Se pusieron a hacer tantas excepciones y no van a salir tantas personas y por ello no va a bajar el hacinamiento”, indicó.

Según las estadísticas, el hacinamiento carcelario en Colombia llega a más del 50%, lo cual hace aún más grave que no se tomen medidas contundentes en medio de esta pandemia.