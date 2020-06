En Congreso se suman a campaña para reducir costos de matrículas universitarias

Un llamado angustioso están haciendo los estudiantes a las universidades de todo el país, por los elevados costos de las matriculas de programas de pregrado y posgrado, que siguen cobrando, pese a la crisis que se presenta en el país debido a la pandemia.

Es por esto que a través de las redes sociales se está impulsando una campaña para que los rectores tomen consciencia y se comprometan a ofrecer verdaderos descuentos.

El senador Armando Benedetti dijo que debido a los problemas económicos que ha traído el coronavirus, muchos ciudadanos no tienen cómo pagar el semestre y por eso se sumó a la causa.

“Estoy seguro que más del 60% de los colombianos que tienen que pagarle la matricula a sus hijos en la universidad, no tienen con qué, debido a esta pandemia”, señaló el congresista que se convirtió en promotor de esta iniciativa.

El legislador explicó que debido al principio constitucional de la autonomía educativa, el Gobierno Nacional, vía decreto de emergencia, no puede obligar a estas instituciones a bajar los costos.

“El problema es que el Gobierno no puede intervenir las universidades porque el principio de autonomía universitaria que las blinda del manejo del Estado, de la política, de la iglesia y no se podría, bajo ningún decreto de emergencia, buscar que se bajen las tarifas. Por eso lo único que nos queda es pedirle a los rectores que por favor bajen las tarifas, porque no es época para que las universidades sigan ganando plata”, manifestó.

La campaña está enfocada a lograr una reducción del 30% en la matricula de todos los programas educativos que ofrecen los centros educativos. “Una rebaja esencial, que se pueda medir en un beneficio para los estudiantes, no debe estar por debajo de un 30%”, afirmó.

Este viernes se ha convertido en tendencia la iniciativa #BajenLasMatrículasYa, encaminada a conformar una mesa de concertación entre estudiantes y directivas universitarias para lograr acuerdos.

“Les hacemos un clamor para que hagan un descuento en el valor de las matrículas porque los precios están demasiado altos y no hay algo que regule para permitir una baja. Desafortunadamente en esta crisis todos hemos estado afectados”, indicó Rawdy Reales, estudiante de medicina y vocero de esta campaña.

Se espera que en las próximas horas otros parlamentarios se sumen a esta iniciativa ciudadana que empieza a tomar fuerza.