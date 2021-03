En el uribismo creen que ‘Caya’ Daza habría agendado visita del ‘Ñeñe’ al Congreso

Un documento que está en poder de la Dirección Administrativa del Senado revela que el ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández, había sido agendado desde la oficina del entonces senador Álvaro Uribe para ingresar al Congreso de la República.

Fuentes en el Centro Democrático que han sido consultadas y que hacen parte del circulo cercano del exmandatario, luego de trabajar en su UTL, señalan que habría sido María Claudia ‘Caya’ Daza, quien era la secretaria y asistente personal de Uribe, la que pudo haberlo agendado en el sistema.

Le puede interesar: No hay evidencia de que el 'Ñeñe' Hernández haya visitado el Congreso

Según indican, esta sería la tesis más probable, ya que ‘Cayita’ Daza es muy amiga de María Mónica Urbina, esposa del 'Ñeñe' Hernández y por ende también cercana al ganadero. Además, Daza empezó a trabajar en la oficina en marzo del 2016 y la autorización se hizo para el 18 de mayo de ese año.

Sin embargo, tal y como lo señala la carta de la empresa que maneja el sistema de agendamiento del Capitolio, no se puede determinar si el ‘Ñeñe’ ingresó o no, ya que no existe registro biométrico de que ello haya ocurrido.

De hecho, el expresidente Alvaro Uribe señaló que nunca autorizó la visita del ganadero al Senado de la República y jamás sostuvo un encuentro personal con él.

"Nunca autoricé la entrada del señor Hernández al Congreso. Tampoco me reuní con él ni en el Congreso ni en ninguna parte. Nunca sostuve relación con él mas allá del saludo y fotos sociales en eventos masivos en los que salude a centenares de compatriotas”, sostuvo el exmandatario.

Consulte aquí: ¿UNP está negando pago de viáticos a escoltas del partido Comunes?

El documento que reveló el agendamiento del ‘Ñeñe’ al Congreso se conoce luego de que la Procuraduría elevara en reiteradas oportunidades una solicitud para que se conociera esta información.

‘Cayita’ Daza es pieza fundamental en la investigación que adelantan las autoridades por el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, en el que se habla de un supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial de Iván Duque.