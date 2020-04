En la cuarentena se han presentado 19 casos de feminicidio

El representante José Daniel López evidenció la posible inoperancia del Estado ante la prevención de los asesinatos contra la mujer señalando que en los últimos 10 años ha habido 2.671 feminicidios que fueron advertidos por la propia víctima ante la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional antes que se produjeran las muertes.

"Vemos un pico en el año 2015 de 280 casos, pero debo advertir también que esos casos han venido reduciendo en los últimos tres años hasta llegar a 114 en el 2018 pero debemos advertir que esta reducción lamentablemente se refiere a los casos de mujeres que denunciaron y posteriormente fueron asesinadas pero no corresponden a una reducción de feminicidios en términos generales que ocurren en el país principalmente en el Valle del Cauca", señaló José Daniel López.

Otra de las expositoras fue la representante tolimense, Adriana Matiz quien advirtió que las medidas que se han tomado para prevenir la violencia intrafamiliar durante la cuarentena han sido insuficientes.

"El decreto 460 no esta funcionando porque no hay publicidad sobre las medidas para mitigar la violencia intrafamiliar y las comisarías de familia no están asistiendo en estos espacios", indicó la represetante conservadora.