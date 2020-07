En la implementación de los acuerdos de paz "hay un doble discurso" : Juan Manuel Santos

El expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos fue el invitado para el lanzamiento de un espacio de opinión del senador Roy Barreras denominado “Columna Vertebral” en el que habló sobre los logros alcanzados durante sus 8 años de gobierno, entre ellos el proceso de paz con la antigua guerrilla de las Farc.

Santos señaló que entre el 2010 y 2018 se logró bajar la pobreza y la pobreza extrema más que en cualquier otro periodo presidencial, en el que se tuvo en cuenta el lugar de la educación en el presupuesto nacional dejándola en el primer renglón, incluso sobre el rubro asignado al Ministerio de Defensa.

Dentro de los logros también resalta el mejoramiento de los aeropuertos del país, encabezados por la restructuración que se realizó en su momento en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

También, habló sobre su opinión frente al quehacer de los expresidentes a lo que dijo: “creo que no contribuye al progreso del país que el presidente que acaba de salir se dedique a señalar, criticar y a hacer oposición. Por supuesto que me preocupa, es durísimo lo que pasó con el Acuerdo de Paz, yo vi el daño que le hizo al país, la imagen internacional fue muy mala, pero después la reconstruimos. No fue fácil toda la propaganda negativa que salía del propio país y de la propia oposición”.

Frente a este tema indicó que en países como Estados Unidos los expresidentes se hacen a un lado y cuando los necesitan por algo importante acuden, por lo que dice que “es mejor dejar que otros continúen la labor”.

Según el ex mandatario la paz es el legado más importante que pudo dejar su gobierno. Aun así confiesa que ver informes como el publicado por el Instituto Kroc, sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, le generan dolor de ver un doble discurso “dicen que están cumpliendo e implementando los acuerdos pero cuando uno ve lo que están haciendo, hacen muy poco, el doble discurso es engañoso y contraproducente” indicó Santos.

La regulación del tráfico de drogas también hizo parte de su discurso en el que insistió que el enfoque punitivo y prohibicionista es el que tiene a Colombia, desde hace más de 40 años, con problemas por el narcotráfico que le entrega la plata a las mafias.

Finalmente, se habló del próximo libro de Juan Manuel Santos llamado “Mensaje optimista para un mundo en crisis” que contará con prólogo escrito por Steven Pinker. Durante su conversación con el senador dijo que el texto trata de mostrar que siempre “deberíamos construir sobre lo construido y no coger el espejo retrovisor y destruir lo que viene de atrás”.

En cuanto a la crisis que atraviesa el mundo y el país a raíz de la pandemia por el Covid-19, dijo que espera que después de todo lo que se está viviendo se logre reconstruir el país sobre unas bases diferentes, que sea un país mucho más justo en el que primen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A lo que agregó que es el momento para que el país se una en torno a un tema como el de la paz que tiene que ver con cada uno de los colombianos porque “el país entero quiere la paz, y la paz es un proceso continuo que hay que cuidar”, dijo.