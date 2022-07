“‪En la medida que se vaya acordando, se va aplicando‬”: Canciller designado sobre diálogos con ELN

El Canciller designado Álvaro Leyva señaló en medio de una reunión con líderes sociales y sociedad civil en Bogotá, que en la medida en que los diálogos con los grupos armados ilegales como el ELN, vayan avanzando se irán “aplicando” para así adelantar agendas más amplias en materia de diálogo.

“Con los señores “elenos” en la medida que se vaya acordando, se va aplicando. Por eso los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de ellos que son los diálogos humanitarios ya en el Chocó”, señaló Álvaro Leyva‬.

El Ministro de Relaciones Exteriores también agregó que hay “diferencia entre la paz con las Farc y la que se va a reanudar con el ELN, porque con los elenos nosotros no vamos a iniciar un diálogo de paz, vamos a continuar el que se había iniciado, es que en La Habana nada estaba acordado hasta que todo estaba acordado”.

Frente a los acuerdos a los que han podido llegar, Leyva también añadió en su declaración que “tenemos pendientes una aceptación que ellos (guerrilla del ELN) hicieron en materia de desminado humanitario, de tal manera que ya hay como cierto camino abierto para empezar a dialogar nuevamente".

A lo anterior, Leyva señaló los retos que deben superar para alcanzar lo que se ha denominado por el Gobierno entrante como la “paz total”.

“La paz total con las regiones, con la geografía, con los vecinos, es inmensa la tarea y naturalmente no podemos adelantarla solos. Al paso que se vaya acordando, se puede ir poniendo en movimiento (los acuerdos), eso requiere visualizar los elementos propios de la pobreza, el hambre, el narcotráfico”, destacó el designado Ministro.

“La solución al narcotráfico debe ser multinacional, no solo con Estados Unidos. Colombia va a tener que convertirse en lo que significa la paz total. Yo les pregunto, ¿en qué otro sitio del planeta se ve una reunión como esta? Yo no me imagino nada igual”, agregó Leyva en reunión con distintos líderes sociales y sindicales de Bogotá.