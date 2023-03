En la reforma política no queda ningún tema progresista: Petro al sugerir que retiraría el proyecto

El miércoles, en desarrollo de la discusión en el Congreso de la reforma política, hubo una dura discusión que acabó en un duro enfrentamiento entre los legisladores.

Jota Pe Hernández y María José Pizarro se enfrentaron por cuenta de un señalamiento que advertía que el proyecto beneficiaba a los politiqueros y al Pacto Histórico.

“Yo le pido con respeto, senador, que usted actúe con respeto hacia mí y que no me meta en un paquete del cual no hago parte, no soy una politiquera, soy una política decente de este país, que se ha ganado a pulso el derecho a representar a miles de colombianos, como lo ha hecho usted”, sostuvo Pizarro.

A su turno, Hernández exigió respeto de parte de Pizarro y de otros legisladores que lo señalan de "youtuber" y bodeguero.

“Respete, respete, ¿por qué no respetas María José? Entonces, porque usted es mujer entonces yo sí me tengo que dejar ofender y callarme, dejar interrumpir mi intervención, pero a usted no se le puede interrumpir. Usted acaba de demostrar que usted no respeta, pero sí exige respeto. Tenemos los votos para hundir la reforma política y hasta lo último vamos a dar la pelea gústele o no a los congresistas del Pacto Histórico y al camaleón y politiquero que ustedes ya saben quién es”, añadió.

Con este panorama, la reforma política quedó ad portas de archivarse o hundirse en el trámite en el Congreso de la República.