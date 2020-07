En medio de polémica, Senado aceptó renuncia de magistrado Carlos Bernal

Con una votación de 76 a 8, la plenaria del Senado de la República aprobó la dimisión que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, quien decidió asumir un desafío académico que se le presentó en el exterior.

Aunque la mayoría respaldó la decisión de Bernal, la votación estuvo enmarcada por la polémica, ya que algunos parlamentarios lo interpretaron como un desprecio a la Corte Constitucional, al Congreso y al cargo que desempeñaba.

El senador Roy Barreras dijo: “Dejar abandonado el cargo a menos de la mitad de su periodo porque va a ocupar alguna posición académica muy favorable o muy cómoda, es francamente irresponsable con la Corte, con el Congreso que lo eligió, con las tareas que se le encomendaron”.

Esta tesis la apoyó el senador Luis Fernando Velasco, quien también votó negativamente la renuncia de Bernal.

“Me parece que renunciar para recibir una nueva responsabilidad de tipo académica es un desprecio a la Corte, que es una institución que merece el más alto respeto, es un desprecio al Senado que lo escogió y también a la personas que lo ternó”, manifestó.

Sin embargo, otros congresistas afirmaron que negar la renuncia de Bernal hubiera significado una violación de sus derechos como funcionario y trabajador.

El senador Antonio Zabaraín manifestó que “me parece que eso es una decisión del fuero del magistrado, él argumenta fuerza mayor y no considero procedente que se diga que porque nosotros lo elegimos por ocho años, él no puede renunciar”.

La senadora Paloma Valencia dijo que en el Congreso no puede seguir haciendo carrera la idea de afectar a una persona, por el hecho de no respaldar en su totalidad el acuerdo de paz.

“Uno no entiende por qué esto señalamientos tan injustos contra el doctor Bernal cuyas razones no conocemos, pero merecen todo el respeto. Me preocupa es el hecho de tratar de deslegitimar la figura del doctor Bernal porque han dicho que no era un defensor de la paz, cuando él sí era defensor de la paz, pero él no ha sido defensor de conductas que no le sirven a Colombia para la paz”, manifestó.

Tras la renuncia de Carlos Bernal, tendrá que conformarse una nueva terna para que el Senado de la República elija a la persona que será su reemplazo en la Corte Constitucional.