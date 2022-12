En medio de polémica, Senado aprobó conciliación de la reforma política

Luego de un fuerte debate que se generó en la plenaria del Senado, la corporación aprobó la conciliación del proyecto de reforma política, que podrá continuar su trámite el próximo año en sus cuatro debates restantes.

La iniciativa incluyó temas como la implementación de las listas cerradas y paritarias para las elecciones, no se modifica la edad para aspirar al Congreso, se revivió la eliminación de la reelección indefinida de los legisladores, se autoriza el transfuguismo para que los parlamentarios puedan cambiarse de partido, así como la posibilidad de que puedan ser nombrados ministros.

La financiación de las campañas políticas será 100% estatal, se permite que los partidos que lleguen en coalición puedan fusionarse para conformar una sola colectividad y se eliminarían las facultades de la Procuraduría para investigar y sancionar funcionarios de elección popular.

La reforma no fue respaldada por varios senadores, como Alejandro Chacón, del Partido Liberal, que afirmó que la iniciativa fue desdibujada.

“Yo anuncio mi voto negativo porque considero que esta conciliación no se ajusta a lo que muchos de nosotros hemos discutido de lo que queríamos que se ajuste a esta reforma política”, indicó.

El senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, criticó duramente la implementación de las listas cerradas de forma obligatoria, razón por la cual votó negativo.

“La reforma política, tal y como ha sido concebida, no me permite apoyarla, nunca tuvimos en la cabeza que íbamos a imponer la lista cerrada y estoy criticando que se imponga y que se quite la libertad de un partido de decidir si va con lista abierta o cerrada”, sostuvo.

Sin embargo, otras colectividades como el Partido de la U respaldaron el acto legislativo advirtiendo que habrá cuatro debates adicionales para corregir el proyecto.

El senador Juan Felipe Lemos dijo: “que no le quiten las funciones a la Procuraduría, que nos permitan hacer coaliciones o alianzas con otros, porque la política es cambiante, que nos permitan expresar nuestras razones sobre por qué la mayoría de nosotros no cree en la lista cerrada”.

El senador Gustavo Bolívar defendió la reforma política, especialmente el artículo que establece la financiación 100% estatal de las campañas en Colombia.

“El hecho de que haya 100% de financiación estatal permitirá que haya congresistas que sean elegidos sin que se hayan comprados sus consciencias. Hoy no representamos al pueblo, representamos intereses, lo que les pido a las personas que están en desacuerdo es que nos den la oportunidad de corregir lo que está generando ruido en los siguientes debates”, dijo.

El Centro Democrático y Cambio Radical aseguraron que esta propuesta legislativa no combate la corrupción electoral y está hecha solo para beneficiar los intereses del Gobierno Nacional.