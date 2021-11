En medio de polémicas, Iván Duque finalmente sancionó la ley de Presupuesto 2022

El presidente Iván Duque, sancionó este viernes 12 de noviembre, la Ley de Presupuesto General y explicó, además, que -sobre el artículo de la ley de garantías que fue entutelado- no elimina la Ley de Garantías, sino que hace una suspensión por un año para que se puedan firmar convenios administrativos entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional.

"Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones", escribió el presidente Duque a través de su cuenta Twitter.

En declaraciones a Noticias RCN, el mandatario indicó que "un juez de la República no puede decirle a un Presidente qué debe objetar o qué no", dejando planteado un nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo y el Judicial. "La petición fue hecha por alcaldes y gobernadores que se han visto afectados por la pandemia", expresó el presidente Duque, quien enfatizó en que no se está yendo en contra de las decisiones del juez "ya que esto es un Estado Derecho, donde las decisiones son apelables".

De acuerdo con el mandatario, "no solamente nosotros cumpliremos el papel que nos corresponde, sino que hay entes territoriales que harán lo mismo y tengo entendido que el Congreso de la República también; entonces un juez de la República no puede decirle a un Presidente qué debe objetar o qué no, porque eso sería violar la Constitución colombiana".

El jefe de Estado, enfatizó en que "firmamos la Ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo, pero en el entre tanto, somos claros: las salvaguardas del control que hace la Contraloría y el acompañamiento anunciado por el sector privado, para garantizar que todos los convenios se rijan por la mayor transparencia, es algo que nosotros también haremos".